لبنان

بعد الاشتباه به في بشارة الخوري..قوى الأمن توقفه وتكشف ما يقوم به!

Lebanon 24
13-03-2021 | 14:22
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

الساعة 6:30 من تاريخ 3-3-2021 اشتبهت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في محلّة بشارة الخوري – بيروت، بشخصٍ يحمل /3/ أكياس كبيرة الحجم.

لدى محاولة عناصر الدورية استجلاء بطاقة هويته وتفتيشه حاول الفرار من أمامهم، تاركًا الأكياس خلفه، عندها عمل العناصر على توقيفه. وتبيّن أنه يدعی:

- ح. ح. (مواليد عام ۱۹۸۷، لبناني)

بتفتيشه، ضُبط في حوزته مسدس حربي.

بتفتيش الأكياس، ضُبط فيها مبلغ مالي وقدره /5,500/ دولار أميركي و/20،532،000/ ليرة لبنانية، /3/ أجهزة كمبيوتر، جهازان لقراءة البطاقات الإئتمانية، كمية من زجاجات عطور وعبوات كريمات نسائية باهظة الثمن، ودفاتر شيكات مصرفية.

بالتحقيق معه، تبيّن أنه مطلوب للقضاء بجرم سرقة، واعترف بإقدامة على الدخول - فجر تاريخه، بواسطة الكسر والخلع- إلى محلات معروفة في محلة الصيفي/ بيروت وسرقة المبالغ المالية وبعض موجوداتها المذكورة.

أعيدت المسروقات إلى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع مع المسدس المضبوط المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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