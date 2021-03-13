الجميّل: ما اتفه حجج التمسك بالكراسي

غرد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "انهيار العملة الوطنية، الكهرباء إلى الانقطاع استنزاف أموال المودعين، تعطيل تشكيل الحكومة، عرقلة التحقيق بانفجار المرفأ، لاحياة لمن تنادي منذ ١٦ شهر. ولا يزالوا يرفضون الاستقالة من المجلس ويصرّون على التمديد لمعاناة اللبنانيين. و ما اتفه حجج التمسك بالكراسي".

انهيار العملة الوطنية

الكهرباء إلى الانقطاع

استنزاف أموال المودعين

تعطيل تشكيل الحكومة

عرقلة التحقيق بانفجار المرفأ

لاحياة لمن تنادي منذ ١٦ شهر.

ولا يزالون يرفضون الاستقالة من المجلس ويصرّون على التمديد لمعاناة اللبنانيين.

و ما اتفه حجج التمسك بالكراسي.#١١٨_استقاله_الان — Samy Gemayel (@samygemayel) March 13, 2021