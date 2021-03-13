لبنان

الجميّل: ما اتفه حجج التمسك بالكراسي

Lebanon 24
13-03-2021 | 14:43
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غرد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "انهيار العملة الوطنية، الكهرباء إلى الانقطاع استنزاف أموال المودعين، تعطيل تشكيل الحكومة، عرقلة التحقيق بانفجار المرفأ، لاحياة لمن تنادي منذ ١٦ شهر. ولا يزالوا يرفضون الاستقالة من المجلس ويصرّون على التمديد لمعاناة اللبنانيين. و ما اتفه حجج التمسك بالكراسي".
 
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