الجميّل: ما اتفه حجج التمسك بالكراسي

انهيار العملة الوطنية
الكهرباء إلى الانقطاع
استنزاف أموال المودعين
تعطيل تشكيل الحكومة
عرقلة التحقيق بانفجار المرفأ
لاحياة لمن تنادي منذ ١٦ شهر.
ولا يزالون يرفضون الاستقالة من المجلس ويصرّون على التمديد لمعاناة اللبنانيين.
و ما اتفه حجج التمسك بالكراسي.#١١٨_استقاله_الان
— Samy Gemayel (@samygemayel) March 13, 2021
انهيار العملة الوطنية
الكهرباء إلى الانقطاع
استنزاف أموال المودعين
تعطيل تشكيل الحكومة
عرقلة التحقيق بانفجار المرفأ
لاحياة لمن تنادي منذ ١٦ شهر.
ولا يزالون يرفضون الاستقالة من المجلس ويصرّون على التمديد لمعاناة اللبنانيين.
و ما اتفه حجج التمسك بالكراسي.#١١٨_استقاله_الان