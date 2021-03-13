جنبلاط في لقاء لمناسبة يوم المرأة العالمي: لإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية

دعا رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى "طرح صيغة للقانون المدني للأحوال الشخصية وإلغاء الصيغة الطائفية المذهبية ومحاولة الضغط باتجاه إقراره"، وقال: "سوف أبذل جهدي في هذا الإطار، مع أن النظام الطائفي يطوّقنا"، مؤكداً أننا "موجودون وسنبقى ويجب ان نستمر في طرحنا الثوري".كلام جنبلاط ورد أثناء مداخلة له في لقاء افتراضي دعا إليه الإتحاد النسائي التقدمي ومفوضية الشؤون النسائية في الحزب التقدمي الإشتراكي بمناسبة يوم المرأة العالمي.