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لبنان
جنبلاط في لقاء لمناسبة يوم المرأة العالمي: لإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية
Lebanon 24
13-03-2021
|
14:38
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دعا رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى "طرح صيغة للقانون المدني للأحوال الشخصية وإلغاء الصيغة الطائفية المذهبية ومحاولة الضغط باتجاه إقراره"، وقال: "سوف أبذل جهدي في هذا الإطار، مع أن النظام الطائفي يطوّقنا"، مؤكداً أننا "موجودون وسنبقى ويجب ان نستمر في طرحنا الثوري".
كلام جنبلاط ورد أثناء مداخلة له في لقاء افتراضي دعا إليه الإتحاد النسائي التقدمي ومفوضية الشؤون النسائية في الحزب التقدمي الإشتراكي بمناسبة يوم المرأة العالمي.
ووعد جنبلاط ببذل أقصى الجهود لتحقيق المساواة الجندرية داخل الحزب، داعياً لـ "العودة إلى ميثاق الحزب ودراسته والنظر في بعض الأفكار الواردة فيه والتي لم تعد صالحة لهذا العصر، والتركيز على ما هو صالح من ميثاق الحزب وما هو بحاجة للتحديث بما يتلاءم مع التوجهات العالمية الإنسانية وما يعزز دور المرأة".
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