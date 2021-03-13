لبنان

جنبلاط في لقاء لمناسبة يوم المرأة العالمي: لإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية

Lebanon 24
13-03-2021 | 14:38
A-
A+
Doc-P-802651-637512435152696506.jpg
Doc-P-802651-637512435152696506.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى "طرح صيغة للقانون المدني للأحوال الشخصية وإلغاء الصيغة الطائفية المذهبية ومحاولة الضغط باتجاه إقراره"، وقال: "سوف أبذل جهدي في هذا الإطار، مع أن النظام الطائفي يطوّقنا"، مؤكداً أننا "موجودون وسنبقى ويجب ان نستمر في طرحنا الثوري".

كلام جنبلاط ورد أثناء مداخلة له في لقاء افتراضي دعا إليه الإتحاد النسائي التقدمي ومفوضية الشؤون النسائية في الحزب التقدمي الإشتراكي بمناسبة يوم المرأة العالمي.
 
ووعد جنبلاط ببذل أقصى الجهود لتحقيق المساواة الجندرية داخل الحزب، داعياً لـ "العودة إلى ميثاق الحزب ودراسته والنظر في بعض الأفكار الواردة فيه والتي لم تعد صالحة لهذا العصر، والتركيز على ما هو صالح من ميثاق الحزب وما هو بحاجة للتحديث بما يتلاءم مع التوجهات العالمية الإنسانية وما يعزز دور المرأة".

 

 


تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:47 | 2021-03-13
17:16 | 2021-03-13
17:15 | 2021-03-13
17:07 | 2021-03-13
17:04 | 2021-03-13
16:36 | 2021-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website