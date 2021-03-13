"شاحنة جحيم بيروت".. نص رسالة وفد شهداء اهالي فوج الاطفاء للمطالبة بتحقيق دولي في إنفجار المرفأ

حمل وفد اهالي الشهداء -فوج اطفاء بيروت- رسالة توجهوا بها الى منزل المنسقة العامة للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، للمطالبة بتحقيق دولي في قضية إنفجار مرفأ بيروت.

وفي ما يلي نص الرسالة بحرفيتها (بيان شاحنة جحيم بيروت):