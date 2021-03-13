لبنان

المواطنون نفذ صبرهم...قطع الطرقات مستمر ومحلات تجارية أقفلت!

Lebanon 24
13-03-2021 | 17:16
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وسط تحليق سعر صرف الدولار في السوق الموازية ووصوله إلى مستوى 12 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، تستمر الاحتجاجات الشعبية في المناطق مترافقة مع قطع الطرقات.
 
والطرقات المقطوعة حتى اللحظة:
 
-محلة برالياس عند مفرق المرج
-الوسط التجاري لمدينة بعلبك محلة تقاطع الأحزاب من قبل التجار.
-طريق المصنع راشيا
-أوتوستراد الناعمة بالاتجاهين
-طريق عام أبلح بالاتجاهين
-طريق الناعمة الدامور باتجاه واحد صوب الجنوب
-طريق الجية مفرق برجا بالاتجاهين
-طريق كورنيش المزرعة
-مستديرة الكولا
-طريق المنارة
-دوار ابو علي - طرابلس
-منطقة الحمام العسكري مدينة الملاهي بيروت
-طريق عام صيدا القديمة مقابل كسر زعيتر بالاتجاهين
-أوتستراد الجية بالاتجاهين
-طريق عام دير زنون - رياق
-اوتوستراد صيدا صور في الصرفند والعدوسية


 
 
وكانت في بيروت بدأت المجموعات تصل إلى ساحة الشهداء لنصب الخيم، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية، منددين بمنظومة "السلطة الفاسدة القائمة". ورفعت الإعلام اللبنانية، ومكبرات الصوت لبث الاغاني والاناشيد الثورية والوطنية.
 
ووسط الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، أقفل الصرافون في شتورة محلاتهم.
 
 
الى ذلك، أغلقت المحال التجارية في صيدا أبوابها بعد ارتفاع الدولار.‏

وفي عدد من المناطق ايضا، من بعلبك الى طرابلس مرورا ببر الياس، سجّلت اعتصامات ‏واقفال المحلات وقطع الطرقات احتجاجا على تحليق العملة الخضراء.‏
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