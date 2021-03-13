لبنان

"وراكن وراكن لنوصل للحقيقة"...أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت يطالبون بصور الأقمار الاصطناعية

Lebanon 24
13-03-2021 | 16:13
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أعلن أهالي ضحايا فوج اطفاء بيروت من أمام مقر الامم المتحدة في اليرزة أنهم سيعطون آخر فرصة، والقضاء "أمام امتحان اليوم"، وهم اليوم يريدون إيصال صوتهم ووجعهم عبر الأمم المتحدة للعالم أجمع، وايصال المشهد عن طريقة تعاطي الدولة اللبنانية معهم.

وطالبوا بصور الاقمار الاصطناعية، وقالوا: "شبعنا من الوعود الكاذبة وصبرنا طويلاً للوصول الى الحقيقة، وجاهزون للتصعيد والمواجهة، ولا تراهنوا على صمودنا ولن نستسلم و"وراكن وراكن لنوصل للحقيقة".
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