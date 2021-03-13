لبنان

26 حالة إيجابية في رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

Lebanon 24
13-03-2021 | 16:21
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فادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخي 10 و11/3/2021، وأظهرت النتائج وجود 26 حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 10/3/2021 كالتالي:
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).
رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).
رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة الرياض: شركة XY رقم 301 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).
رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة كييف: شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية).
رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 11/3/2021 كالتالي:

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية).
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية).
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).
رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (ثلاث حالات إيجابية).
رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية).
رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية).
رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).
رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).
رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية).
رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية).
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).
رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 420 (حالتان إيجابيتان).
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).
رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة طهران: شركة W5 رقم 1152 (جميعها سلبية).
رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية).
رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).
رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).
رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة).
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