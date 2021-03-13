26 حالة إيجابية في رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

فادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخي 10 و11/3/2021، وأظهرت النتائج وجود 26 حالة إيجابية.وجاءت نتائج 10/3/2021 كالتالي:رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة).رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة).رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة).رحلة الرياض: شركة XY رقم 301 (حالة إيجابية واحدة).رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (حالة إيجابية واحدة).رحلة كييف: شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية).رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).وجاءت نتائج 11/3/2021 كالتالي:رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية).رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة).رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية).رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية).رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (ثلاث حالات إيجابية).رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية).رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة).رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية).رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة).رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة).رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية).رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية).رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة).رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 420 (حالتان إيجابيتان).رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة).رحلة طهران: شركة W5 رقم 1152 (جميعها سلبية).رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية).رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة).رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة).رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة).رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (حالة إيجابية واحدة).رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة).