إدارة مرفأ طرابلس: تطعيم العاملين في المرافىء أولوية

ناشدت إدارة مرفأ طرابلس، في بيان، وزارة الصحة العامة "جعل تطعيم العاملين المدنيين والإداريين والعسكريين في المرافىء ضد فيروس كورونا، أولوية". وقالت: "عمل أفراد هذا القطاع بجد مثل العاملين في القطاع الصحي طيلة فترة انتشار الوباء من دون توقف، ولم يبخلوا في تقديم كل جهد لتأمين الأمن الغذائي، فأصيب عدد كبير منهم ولا يزال البعض منهم يحمل الوباء، ورغم كل ذلك لم يتراجعوا في القيام بواجبهم".وختمت: "تحية الى جميع هؤلاء الأبطال المناضلين، ولا سيما الزملاء المصابون من موظفي مصلحة استثمار مرفأ طرابلس، ونؤكد أن أي تأخير في إجراءات التطعيم للعاملين في قطاع النقل البحري والبري والمرافىء، طعنة في ظهر موظفي هذا القطاع".