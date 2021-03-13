الريس: كفى تعجرفاً وتكبراً

كتب مستشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريّس عبر "تويتر": "إذا كانت الموجبات القانونية على توصيف الخيانة العظمى لا تنطبق على الإهمال المتمادي من قبل المسؤولين عن تشكيل الحكومة، فعلى ماذا تنطبق؟ إلى أين سيصل الدولار صعوده؟ ومن يلجم جشع التجار ويوقف التضخم؟ ماذا عن عشرات آلاف الأسر التي أصبحت تحت خط الفقر المدقع؟". أضاف: "كفى تعجرفاً وتكبراً، إنزلوا من أبراجكم العاجية واسمعوا أنين الناس وألمهم! أخرجوا من قصوركم الرئاسية واسمعوا وجع الناس! أوقفوا مهزلة الصلاحيات والتناتش على الحصص والوزارات! لم يعد ما "يحرز" في السلطة وكل مكاسبكم الزائفة تسقط أمام هموم الناس!".