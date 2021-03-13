لبنان

بلدية صيدا باشرت بإزالة كتل القطران الأسود بالتعاون مع جمعيات

Lebanon 24
13-03-2021 | 17:15
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باشرت فرق طوارىء وورش بلدية صيدا، بتوجيهات من رئيسها المهندس محمد السعودي، بتجميع كتل القطران الأسود التي انتشرت على شاطىء المدينة، ولا سيما شمالا وقبالة المسبح الشعبي، والناجمة عن التسرب النفطي من العدو الصهيوني.

وأشار بيان المكتب الاعلامي للبلدية الى أن "جرافة تابعة للبلدية قامت بعملية تجميع الرمول المليئة بكتل القطران، وإبقائها ككثبان رملية، حيث بوشرت عملية الغربلة وإزالة الكتل بالتعاون مع هيئات المجتمع الأهلي وتجمع المؤسسات الأهلية وشركة NTCC".
 
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