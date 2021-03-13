لبنان

إقفال مكتب الضمان الاجتماعي في طريق المطار

Lebanon 24
13-03-2021 | 17:07
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أصدر مدیر عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي البيان التالي:
بعدما تبین إصابة عدد من مستخدمي مكتب طریق المطار بفیروس كورونا، وبـناء عـلى تـوصـیات الـلجنة الـمكلفة بـمتابـعة وتـتبع انـتشار وبـاء كـورونـا فـي مـدیـریـات ومكاتب الصندوق، وحفاظا على صحة المستخدمین والمراجعین، قـرر مـدیـر عـام الـصندوق الـوطـني لـلضمان الاجـتماعـي الـدكـتور محـمد كـركـي اقـفال مـكتب طـریـق الـمطار اعـتبارا مـن صـباح یـوم الاثـنین ١٥ اذار ٢٠٢١، عـلى ان یسـتانـف الـعمل فـي الـمكتب الـمذكـور صـباح یـوم الخـمیس ١٨ آذار ٢٠٢١ ، عـلى ضـوء نـتائـج الـفحوصـات الـتي سوف تجرى لباقي المستخدمین.
كـما یـناشـد مـدیـر عـام الـصندوق مـعالـي وزیـر الـصحة بـالاسـراع بتحـدیـد مـوعـد اعـطاء الـلقاح لـلعامـلین فـي الـصندوق، وفـقا لـما تـم الاتـفاق عـلیھ سـابـقا، نـظرا للانـعكاسـات الخـطیرة عـلى إقـفال مـكاتـب الـصندوق، لاسـیما الـتاخـیر فـي انـجاز الـمعامـلات الـطبیة ومـوافـقات الاسـتشفاءلـحوالـي ثـلث الـشعب الـلبنانـي، بـما فـیھم اصـحاب الامـراض السـرطـانـیة والمسـتعصیة ومـرضـى غسل الكلى".
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