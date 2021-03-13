حكيم: معها خبر المنظومة بحالة القرف يلي وصلناها؟

غرد الوزير السابق الان حكيم عبر حسابه على "تويتر":"السؤال اليوم: معها خبر المنظومة بحالة القرف يلي وصلناها! كيف مندفع السوبرماركت؟ من وين مندفع المدارس، في كهرباء بكرا؟ شو سعر الدولار الاثنين؟ في مستشفى بيستقبلنا؟ أسئلة رهن مجلس العار والسلطة السياسية الزبائنية المبدعة بالمؤتمرات الاعلامية الرنانة والعقيمة".