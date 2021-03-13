سوبرماركات ومحطات محروقات في النبطية أقفلت أبوابها... والسبب ارتفاع الدولار

أقفلت معظم السوبرماركات الكبيرة ومحال بيع المواد الغذائية والتموينية في النبطية ومنطقتها أبوابها أمام المواطنين، اعتبارا من ساعات بعد ظهر اليوم، بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.كما سجل رفع معظم محطات المحروقات لخراطيمها بحجة عدم توافر مادة البنزين لديها، فيما عمد بعض المحطات الى البيع بمقدار 20 ألف ليرة لكل سيارة.