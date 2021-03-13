لبنان

توقيف سوريين بتهمة السرقة... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-03-2021 | 18:55
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اوقفت دورية من مخابرات الجيش شخصين من التابعية السورية على طريق  راسنحاش في البترون للاشتباه بهما بتهمة السرقة.
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