تحطيم وتكسير محتويات... هذا ما جرى في الشاركوتييه أدونيس

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن عددا من المحتجين أقدم منذ بعض الوقت على الدخول عنوة إلى "لو شاركوتييه" في أدونيس كسروان، وهم باللباس الأسود ويحملون الأعلام اللبنانية، وعملوا على تحطيم محتويات الشاركوتييه من المعلبات والمواد الغذائية والإعتداء بالضرب على العاملين، مما أحدث حالة من الهلع والخوف عند الزبائن.