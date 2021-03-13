اشكال واطلاق نار في طرابلس... هذا ما جرى

تطور اشكال في محلة باب التبانه شارع العرعور في طرابلس بين المدعو "ح.س" و "ف.ا" تطور الى اطلاق نار بين الطرفين من دون سقوط اصابات.



وعلى الفور حضرت قوة من الجيش الى المكان وعملت على تطويق الاشكال الذي عرف انه ناتج عن خلافات سابقة بين الطرفين والعمل جار على تعقب مطلقي النار بعد ان فرا الى جهة مجهولة تمهيداً لتوقيفهما.