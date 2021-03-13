لبنان

طرقات مقطوعة وأخرى سالكة... واحتجاجات أمام مجلس النواب تتطور الى مواجهة خفيفة

Lebanon 24
13-03-2021 | 20:34
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يسود الهدوء الحذر محيط المجلس النيابي الذي شهد كراً وفراً بعد الظهر، بعد أن عمد عدد من المحتجين على كسر الحاجز الحديدي أمام مجلس النواب، ورشق القوى الأمنية المولجة حماية المقر بالحجارة. وعند وصول عناصر من الجيش الى محيط مجلس النواب، قام المحتجون بإطلاق الهتافات المؤيدة للجيش، في حين حاول أحد الضباط محاورة المحتجين لاقناعهم بالانسحاب. وأدت عمليات اطلاق الغاز المسيل للدموع الى جرح أحد المحتجين ما استدعى نقله الى المستشفى.
ومساء تمت اعادة تلحيم البوابة الحديدية التي خلعها المحتجون.
وفي ساحة الشهداء، تطور اشكال بين عدد من المحتجين الى تضارب بالأيدي والعصي والسكاكين ، ما أدى الى سقوط عدد من الجرحى نقل احدهم الى المستشفى.
أما في حال الطرقات فأشارت غرفة التحكم المروري الى أن جميع الطرقات المحيطة بساحة الشهداء مقطوعة. 

أما الطرقات المقطوعة ضمن سرية زحلة :
- تعلبايا
- دير_زنون 
- تعنايل
- الروضة
- المرج
- الصويري 
- حوش_قيصر
أما الطرقات الأخرى المقطوعة:
- محلة العيرونية زغرتا باتجاه النافعة
- اوتوستراد المنية محلة بحنين بالاتجاهين
- طريق عام ضهور العبادية باتجاه بيروت
- مفرق طليا بعلبك بالاتجاهين
- اوتوستراد رياق تمنين
- طريق الهرمل محلة جسر العاصي
- الطريق عند دوار الاميركان في صيدا
- طريق المدينة الرياضية في جميع الاتجاهات
- اوتوستراد صيدا صور مفرق العدوسية 

وأصيب  شخصين بجروح نتيجة حادث سير على طريق عام رشدبين الكورة، أثناء محاولة بعض المحتجين قطع الطريق بالحجارة، حيث اصطدمت سيارة من نوع رابيد حمراء اللون بسيارة رابيد بيضاء اللون مركونة وسط الطريق وبشخص كان يحاول قطع الطريق، وعملت فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر على نقل الجريحين إلى المستشفى للمعالجة.

الطرقات المفتوحة
- اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين 
- قصقص
- كورنيش المزرعة
- الكولا
- طريق عام صيدا القديمة
- برجا
- جميع الطرقات المؤدية الى ساحة النور
 
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