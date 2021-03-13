اشكال واطلاق نار في القبة.. والخلفية ضبط سارق بالجرم المشهود

وقع اشكال فردي في منطقة القبة في طرابلس على خلفية ضبط سارق اثناء محاولته سرقة دراجة نارية.وفي التفاصيل ، ان المدعو "ابراهيم ملحم" حاول سرقة دراجة نارية تابعة للمدعو "ع.س." حيث قام بضبطه واطلق النار في الهواء ما دفع السارق الى الهرب على الفور.وقد حاول عدد من الاهالي ملاحقته، في حين وصلت الى المكان دورية من مخابرات الجيش