بعد فيديو الأكياس الفارغة للسلع المدعومة تحترق... تسطير محاضر ضبط!

داهمت وزارة الإقتصاد وشرطة بلدية الصرفند وأمن الدولة، تعاونيتين في الصرفند، وذلك بناء لتكليف مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر مصلحة الجنوب بمداهمتهما بعد فيديو لأكياس فارغة لسلع مدعومة.



وتم كشف خيوط الجريمه في حق الفقراء بحرمانهم من البضاعه الدعومة، بعد تحرك رئيس بلدية الصرفند لكشف المحتكرين والمخالفين. وتم تسطير محضري ضبط بحق التعاونيتين، والمسألة في متابعه من قبل القضاء. واستياء كبير للمواطنين ودعوات لأغلاقهما نهائيا.