"جهاد" ما زال مختفياً منذ ٣ اشهر... وفرضية غير مؤكدة تدل على وجوده في سوريا

ما زالت قضية اختفاء القاصر "جهاد.ر." ١٦ عاماً قيد التحقيق حيث انه غادر منزله من تاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٠ اي منذ حوالي ٣ اشهر ولم يعد حتى الان.القاصر الذي تم ابلاغ قوى الامن عن فقدانه من قبل والده، تبين انه كان يلعب "بابجي" قبل اختفائه من المنزل.وبعد عمليات بحث طويلة، لم يتم معرفة مكان تواجد القاصر، بالرغم من قيام جهة مجهولة بالاتصال بالوالد مدعين انه في البقاع الا انه تبين ان الاتصال كان كاذباً لاهداف اخرى.المعلومات الاخيرة ، والتي لم يتبين صحتها من عدمها، ترجح وجود الشاب في سوريا التي غادرها بشكل غير شرعي، الا ان الاجهزة الامنية لم تستطع تاكيد هذه الفرضية.وتستمر عملية البحث عن الشاب المفقود لحين العثور عليه