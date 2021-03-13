الحجار: أعلمت عكر عن وصول التلوث النفطي الى شاطئ وادي الزينة

غرد النائب محمد الحجار عبر "تويتر" كاتبا: "أعلمني رئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي المهندس زياد الحجار، بوصول بقعة التلوث النفطي الآتية من فلسطين المحتلة، إلى شاطئ وادي الزينة، وأرسل لي صور نفوق عدد من السلاحف البحرية، أعلمت دولة السيدة زينة عكر ومسؤولين آخرين بالموضوع، ووعدت بالتحرك السريع للمعالجة.سنتابع الأمر بإذن الله".