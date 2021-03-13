لبنان

بعد وصول البضائع المدعومة الى السويد... راوول نعمة يبرر

Lebanon 24
13-03-2021 | 22:15
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كتب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "توضيحاً لما يتم تداوله عن بضائع مدعومة موجودة خارج الأراضي اللبنانية، ان مراقبة التهريب ليس من صلاحية وزارة الاقتصاد والتجارة، بل من صلاحية الجمارك والقوى الأمنية، وقد سبق لنا ان ارسلنا كتاباً الى الجهات المعنية حول آلية منع تصدير المواد الغذائية المدعومة".
 
وأضاف، "نكرر طلبنا بضرورة تشديد المراقبة منعاً لهدر البضائع المدعومة على غير مستحقيها".
 
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