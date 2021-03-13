بعد وصول البضائع المدعومة الى السويد... راوول نعمة يبرر

توضيحاً لما يتم تداوله عن بضائع مدعومة موجودة خارج الأراضي اللبنانية، ان مراقبة التهريب ليس من صلاحية وزارة الاقتصاد والتجارة، بل من صلاحية الجمارك والقوى الأمنية، وقد سبق لنا ان ارسلنا كتاباً الى الجهات المعنية حول آلية منع تصدير المواد الغذائية المدعومة. pic.twitter.com/SN9OkxTSIx — Raoul Nehme (@RaoulNehme) March 13, 2021

كتب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "توضيحاً لما يتم تداوله عن بضائع مدعومة موجودة خارج الأراضي اللبنانية، ان مراقبة التهريب ليس من صلاحية وزارة الاقتصاد والتجارة، بل من صلاحية الجمارك والقوى الأمنية، وقد سبق لنا ان ارسلنا كتاباً الى الجهات المعنية حول آلية منع تصدير المواد الغذائية المدعومة".وأضاف، "نكرر طلبنا بضرورة تشديد المراقبة منعاً لهدر البضائع المدعومة على غير مستحقيها".