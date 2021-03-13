لبنان

ضاهر: هذا هو السبب الرئيسي لما وصلنا اليه

Lebanon 24
13-03-2021 | 23:22
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أكّد النائب ميشال ضاهر أنّ "الانهيار ومرض السرطان في جسم الدولة اللبنانية، تفشى بعد انتهاء الحرب اللبنانية المشؤومة، عندما "دوّلنا" الميلشيات و"ملّشنا" الدولة، وهذا السبب الرئيسي لما وصلنا اليه، من إنهيار مالي نتيجة الهدر والفساد اذ لا يمكن بناء الدولة بعقلية ميلشياوية وزرع الأزلام في إداراتها ومؤسساتها".
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