لبنان

وصول الشحنة الخامسة من لقاح فايزر

Lebanon 24
13-03-2021 | 23:47
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 أعلنت وزارة الصحة العامة وصول الشحنة الخامسة من لقاح "فايزر" إلى لبنان عصر اليوم، وتحتوي على 36270 لقاحا. وبذلك يكون لبنان قد تسلم حتى الآن 170820 لقاحا من فايزر.
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كورونا

لقاحات

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