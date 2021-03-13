أعلنت وزارة الصحة العامة وصول الشحنة الخامسة من لقاح "فايزر" إلى لبنان عصر اليوم، وتحتوي على 36270 لقاحا. وبذلك يكون لبنان قد تسلم حتى الآن 170820 لقاحا من فايزر.