عراجي يتحدّث عن سبب هجرة الأطباء

غرّد النائب عاصم عراجي على حسابه عبر "تويتر"، كاتباً: "بعملي كطبيب متمرن بالثمانينات بمستشفى الجامعة الاميركية،كانت رائحة الموت بكل شارع وحي نتيجة الحرب الأهلية والاجتياح الأسرائيلي للبنان، لم يترك الاطباء الا القليل وصمد الجسم الطبي بكل مستشفيات بيروت والمناطق".وأضاف، "هجرة الأطباء الأن ليست فقط لعوامل اقتصادية بل لليأس من الطبقة السياسية".