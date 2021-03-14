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لبنان
عون والحريري: كأننا نتحدث عن مشكلة في ناد ريفي
Lebanon 24
14-03-2021
|
06:06
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كتبت" الديار": كلما تقدم طرح جديد في مسار تشكيل الحكومة سارع أحد الاطراف الى وضع شروط جديدة تعيد الأمور الى المربع الأول، وآخر المعلومات تتحدث عن انتظار من سيبادر الى الاتصال بالآخر، عون أم الحريري، لاجراء لقاء تقييمي لآخر الطروحات الحكومية. وهنا تقول مصادر واسعة الاطلاع "يظن المرء في بعض الاحيان اننا نتحدث عن مشكلة بين الأعضاء في نادٍ ريفي جانبي، وليس بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. وكما ان البلاد بألف خير، وليست مهددة بشتى أنواع المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية والنقدية".
وعلى صعيد متصل، كشف مسؤول في حزب الله لـ"الديار" أن الحزب لا يتوقع انفراجاً قريباً في ملف تشكيل الحكومة، وأن لو نجح مسعى اللواء ابراهيم في تذليل العقبات "الحكومية" لما دخل رئيس مجلس النواب على الخط عبر مبادرة أساسها ما طرحه أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله سابقاً، أي لا ثلث معطل لأحد الأطراف وتوسيع الحكومة من 18 وزير الى 20 وزيراً أو أكثر.
وفي سياق متصل، تضيف مصادر مطلعة أن الرئيس عون قبل بمبادرة اللواء ابراهيم غير ان الرئيس الحريري "وضع التكليف بجيبتو" ويجول في العالم ويتعامل مع الأزمة والحلول المطروحة بانكار، لتضيف "الحريري ما بدو يشكل" لأسباب محلية وخارجية ينتظر تبلورها في المستقبل القريب.
المصدر:
الديار
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