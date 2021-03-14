لبنان

الحرس الجمهوري "يستنفر" لمنع المحتجّين من اقتحام قصر بعبدا!

Lebanon 24
14-03-2021 | 06:55
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ذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية أنّ "الثوار" يدرسون اللجوء إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة، رداً على استمرار الانحدار دون أن تبادر السلطة إلى القيام بما هو مطلوب منها، لوقف الانهيار الذي سيطال كافة القطاعات، وعلى هذا الأساس يتوقع أن تزداد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في الأيام المقبلة، رفضاً للواقع الأليم الذي يعيش اللبنانيون تحت وطأته.
 
 
ووفقاً لـ"السياسة"، فإنّه وخشية إقدام المحتجّين على اقتحام قصر بعبدا، اتخذ الحرس الجمهوري، أمس، تدابير أمنية واسعة، ونفذ انتشاراً كثيفاً في محيط القصر، وقام بوضع منصات للأسلاك الشائكة.
 
المصدر: السياسة الكويتبة
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