لبنان

مصدر ديبلوماسي للمسؤولين اللبنانيين: سلوككم يفتح البلد على المجهول

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-03-2021 | 08:30
A-
A+
Doc-P-802836-637513053222827958.jpg
Doc-P-802836-637513053222827958.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال مصدر ديبلوماسي غربي في لقاء مصغّر امس ان الوقت لم يفت بعد لمبادرة جريئة يُقدم عليها المسؤولون اللبنانيون في ملاقاتهم للجهد الدولي المبذول في اسرع وقت ممكن لمعالجة الازمة اللبنانية.

 

وأضاف "ان الدفع الخارجي لتشكيل حكومة سريعاً يقف عند حدود الحضّ وتوجيه النصح، ولا يتخطّى ذلك الى محاولة التدخّل المباشر والضاغط لحمل الاطراف على تشكيل حكومة. ولكن الغريب ان المسؤولين اللبنانيين ماضون في ارتكاب الاخطاء بحق وطنهم ويستنزفون كل المبادرات الخارجية لدعم وطنهم عبر ادخالها بزواريب تعيق التوصل الى اي حل يراهن من خلاله المجتمع الدولي على إمكان الإنتقال بلبنان من حال الازمة الى مرحلة النهوض."

 

وقال "والاكثر مدعاة للاستغراب ما نسمعه عن بعض الاقتراحات والإجراءات المالية التي تزيد حجم الدين العام في لبنان وتفرط بما تبقّى في احتياطي الخزينة، وكأنه لا ازمة ولا جنون دولار واسعار ولا وطن على شفير الانهيار".

 

وتابع: ان بقاء الحال على ما هو عليه، يعني فتح البلد على المجهول على المستويات الأمنية والنقدية والاقتصادية والمعيشية".

 

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2021-03-14
10:50 | 2021-03-14
10:48 | 2021-03-14
10:45 | 2021-03-14
10:30 | 2021-03-14
10:30 | 2021-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website