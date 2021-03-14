بين عون والحريري: هذه هي الخلاصة

قال مرجع على تواصل مع مقربين من العهد ان لا حل قريبا مهما كثر الكلام والصخب السياسي لان رئيس الجمهورية وفريقه مصران على ما يسمونه "التمثيل الصحيح" اي الثلث المعطّل، اضافة الى الوزارات الاساسية، وهي الداخلية والعدل والدفاع. كما انّ المعادلة التي يرتكزون عليها مفادها "لا حكومة برئاسة الحريري من دون ثلث معطّل"، واي بحث آخر ممكن مع حكومة برئاسة شخصية غير الحريري.

في المقابل، قال مقربون من "بيت الوسط" ان الحريري لن يتنازل عن شروطه التي عبّر عنها في المسودة الحكومية التي قدّمها الى رئيس الجمهورية، وما زال يعتبرها حكومة المهمّة المناسبة للمرحلة المقبلة، سواء في شكلها المصغّر من 18 وزيراً، او بمضمونها من وزراء لا حزبيين ومن غير السياسيين".