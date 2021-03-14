لبنان

نجم للمحقق العدلي... دعم لوجستي "عن بعد"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-03-2021 | 09:05
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تقاطعت المعلومات التي رشحت عن اللقائين الأخيرين لوزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم مع وفدي أهالي ضحايا المرفأ كلٍ على حدة، مع الإشارة الى المرونة التي أبدتها نجم حيال التنسيق اللوجستي مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، لناحية كل ما يتطلبه مسار التحقيق، وضمن إطار الصلاحيات الممنوحة لها.

 

وأجمع الوفدان على التأكيد بأن نجم شددت أمامهما على "عدم التدخل لا من قريب ولا من بعيد بعمل المحقق العدلي"، واضعة كل إمكانات وزارة العدل بتصرفه في أي تدبير أو قرار أو طلب لوجستي يصب في مصلحة السير قدماً بالتحقيقات.

المصدر: لبنان 24

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