"التيار" يبحث سبل الخروج من مأزق انقطاع التيار

عقد النائب جبران باسيل اجتماعا الكترونيا مع فريقه الاستشاري والشركة المكلفة التسويق الاعلامي والترويجي للتيار الوطني الحر، لوضع خطة مواجهة طارئة للرد على الحملات التي تستهدف التيار على خلفية الفشل في معالجة ازمة الكهرباء رغم تولي وزراء التيار مهامها منذ سنوات.

ومن ضمن ما تم الاتفاق عليه، بحسب المعلومات المسربة، توجيه الاتهامات الى خصوم التيار بعرقلة تنفيذ "الخطط الكهربائية" التي وضعها، والتركيز على مخاطر انقطاع التيار الكهربائي بسبب عدم تأمين السلف المالية الضرورية لشراء الفيول.

كما تم التركيز على المضي في المواقف التصعيدية من قبل نواب التيار للضغط على فريق رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.