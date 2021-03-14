لبنان

اجتماع لاتحاد بلديات جرد القيطع في عكار حول مستجدات فيروس "كورونا"

Lebanon 24
14-03-2021 | 09:24
A-
A+
Doc-P-802856-637513107577759938.jpg
Doc-P-802856-637513107577759938.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بحث إتحاد بلديات جرد القيطع في محافظة عكار، في اجتماع آخر مستجدات  "كورونا" ضمن نطاق الاتحاد.

وصدر البيان التالي:

"بالرغم من الجهود المستمرة التي يبذلها العديد من الأفراد والعائلات والمجتمعات والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والمهن في تطبيق التدابير الوقائية منذ بداية إنتشار وباء كورونا في لبنان، ما زالت حالات الإصابة بالفيروس ترتفع بصورة ملحوظة، بسبب إنعدام المسؤولية لدى معظم أهالي عكار، وصعوبة إلزام البلديات للأهالي تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية والتقيد بقرار الاغلاق العام.

قسم من هذه المشكلة يتحمله الشعب، والقسم الآخر يتحمله المسؤولون غير المسؤولين، الذين لم يفكروا حتى في كيفية تعويض المواطنين الذين يعتاشون من عملهم اليومي، فجاءت النتائج سلبية، لترزح عكار بعامة، وبلديات جرد القيطع بخاصة تحت وطأة إنتشار واسع لفيروس كوروناط

من هذا المنطلق، وحفاظا على السلامة العامة، نعود ونرفع الصوت ونطلق الصرخة، متمنين على أهلنا في جرد القيطع التزام قدر الإمكان الإجراءات الصحية، والتخفيف من التجمعات، والإبلاغ عن أية حالة مشكوك بها، كما نناشد وزارة الصحة والسلطات المعنية مساعدة المواطن لتخطي هذه الأزمة الصعبة، تجنبا لحصول كارثة إجتماعية صحية، مع اقتراب وصول المستشفيات إلى القدرة الاستيعابية القصوى للمصابين، إضافة الى الظروف الإقتصادية الصعبة".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2021-03-14
10:50 | 2021-03-14
10:48 | 2021-03-14
10:45 | 2021-03-14
10:30 | 2021-03-14
10:30 | 2021-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website