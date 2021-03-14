لبنان

مبادرة الراعي مستمرة وهذا جديدها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-03-2021 | 10:45
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تؤكد مصادر البطريركية المارونية ان المبادرة التي أطلقها البطريرك الراعي بالدعوة لاعلان حياد لبنان وعقد مؤتمر دولي من أجل لبنان مستمرة، وان البطريرك باشر اتصالاته مع العديد من العواصم لتحديد مواعيد لزيارات سيقوم بها لتقوية ودعم الجهود للبحث في المبادرة وتطويرها.

 

اما عن موقف الفاتيكان من المبادرة فيقول سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي الدكتور فريد الخازن "ان الفاتيكان لم يتخذ موقفاً رسمياً من هاتين المسألتين، لكن هذا لا يعني أنّ هناك موقفاً سلبياً منهما، بل لأنّ الكرسي الرسولي معني بأي مسألة تستجد في لبنان، أو في أي بلد آخر، وتدرسها دوائر فاتيكانية معنيّة عدة، ويتمّ التعامل معها جدّياً وبإحترافية، ولا تصدر أي قرارات من دون تمحيص وغوص في مضامينها وفي الغاية من طرحها".

المصدر: لبنان 24

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