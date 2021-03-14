بعد الاعتداء على فرعها في أدونيس.. بيان من "لو شركوتييه"

استنكرت شركة "لو شركوتييه" في بيان، الاعتداء الذي تعرض له فرعها في منطقة أدونيس، من "بعض المشاغبين الذين أقدموا على أعمال شغب وتكسير البضائع والموجودات والبرادات وتهديد العاملين وشتمهم وضربهم، محاولين تحميل الشركة مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع المعيشية من ارتفاع بالاسعار، زاعمين من غير وجه حق وخلافا للحقيقة بأن الشركة تحفظ المواد الغذائية المدعومة في مستودعاتها ولا تعرضها للبيع".

وشددت الشركة على أن "هذا الامر غير صحيح إطلاقا وأنها تعرض المواد الغذائية المدعومة للبيع في صالاتها حتى نفاذ الكمية".

وطلبت من الجميع "تصويب تحركاتهم بخاصة بعدما أكدت القوى الامنية فراغ مستودعات الشركة من أي من المواد الغذائية المدعومة".

ودعت زبائنها الى "عدم تصديق هذه الشائعات، محتفظة بحقوقها في ملاحقة كل ناشر أو ناقل أو معلن للاخبار المغلوطة وغير الصحيحة قضائيا، بهدف إلحاق الضرر بسمعتها".