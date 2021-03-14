بهذه اللافتات قرّر إقفال مؤسسته في طرابلس! (صور)

قرّر صاحب مؤسسة "بلازا مول" في طرابلس إقفال مؤسسته لحين استقرار صرف سعر الدولار وقد علّق على الأبواب لافتات كتب عليها: "مقفل لعدم رغبتنا برفع الأسعار" و"مقفل لحين استقرار سعر الصرف" و"مقفل لحين إنقاذ الليرة اللبنانية".وأتت هذه الخطوة من بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، حيث كان الدولار تخطى أمس السبت خلال النهار عتبة الـ12 الف ليرة.