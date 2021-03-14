18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
17
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بهذه اللافتات قرّر إقفال مؤسسته في طرابلس! (صور)
Lebanon 24
14-03-2021
|
10:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرّر صاحب مؤسسة "بلازا مول" في طرابلس إقفال مؤسسته لحين استقرار صرف سعر الدولار وقد علّق على الأبواب لافتات كتب عليها: "مقفل لعدم رغبتنا برفع الأسعار" و"مقفل لحين استقرار سعر الصرف" و"مقفل لحين إنقاذ الليرة اللبنانية".
وأتت هذه الخطوة من بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، حيث كان الدولار تخطى أمس السبت خلال النهار عتبة الـ12 الف ليرة.
تابع
الأكثر قراءة
الدولار في السوق الموازية يواصل ارتفاعه بشكلٍ "هستيري"
Lebanon 24
الدولار في السوق الموازية يواصل ارتفاعه بشكلٍ "هستيري"
16:00 | 2021-03-13
13/03/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السوق الموازية تغلي.. ارتفاع سريع بتسعيرة الدولار فكم بلغ؟
Lebanon 24
السوق الموازية تغلي.. ارتفاع سريع بتسعيرة الدولار فكم بلغ؟
11:22 | 2021-03-13
13/03/2021 11:22:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسد يصدر عفوا عاما.. وهؤلاء المستفيدون
Lebanon 24
الأسد يصدر عفوا عاما.. وهؤلاء المستفيدون
11:45 | 2021-03-13
13/03/2021 11:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان توضيحي من بنك عوده.. هذا مضمونه
Lebanon 24
بيان توضيحي من بنك عوده.. هذا مضمونه
14:07 | 2021-03-13
13/03/2021 02:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاشتباه به في بشارة الخوري..قوى الأمن توقفه وتكشف ما يقوم به!
Lebanon 24
بعد الاشتباه به في بشارة الخوري..قوى الأمن توقفه وتكشف ما يقوم به!
14:22 | 2021-03-13
13/03/2021 02:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:00 | 2021-03-14
العتمة الموعودة 24/ 24 أو أموال المودعين.. البرلمان على موعد مع جلسة صاخبة الثلاثاء
10:50 | 2021-03-14
دعماً للجيش.. مسيرة بحرية لصيادي الأسماك في صيدا (صور)
10:45 | 2021-03-14
مبادرة الراعي مستمرة وهذا جديدها
10:30 | 2021-03-14
هذا هو الفارق.. بين مزرعة السلطة اللبنانية والدول التي تحترم نفسها!
10:30 | 2021-03-14
جنبلاط وارسلان: حقوق الطائفة اولا
10:21 | 2021-03-14
بعد الاعتداء على فرعها في أدونيس.. بيان من "لو شركوتييه"
فيديو
رئيس ينجو وزوجته بأعجوبة بعد رشقهما بالحجارة من قبل متظاهرين (فيديو)
Lebanon 24
رئيس ينجو وزوجته بأعجوبة بعد رشقهما بالحجارة من قبل متظاهرين (فيديو)
09:30 | 2021-03-14
14/03/2021 11:11:40
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على الطفلين المفقودين في البداوي.. كانا في صندوق السيارة (فيديو)
Lebanon 24
العثور على الطفلين المفقودين في البداوي.. كانا في صندوق السيارة (فيديو)
13:15 | 2021-03-13
14/03/2021 11:11:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة رملية تجتاح المناطق الشرقية في السعودية.. شاهدوا جنون الطقس (فيديو)
Lebanon 24
عاصفة رملية تجتاح المناطق الشرقية في السعودية.. شاهدوا جنون الطقس (فيديو)
11:30 | 2021-03-13
14/03/2021 11:11:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact