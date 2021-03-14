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لبنان
دعماً للجيش.. مسيرة بحرية لصيادي الأسماك في صيدا (صور)
Lebanon 24
14-03-2021
|
10:50
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انطلقت مسيرة بحرية قبل ظهر اليوم الأحد لصيادي الاسماك في صيدا وذلك دعما للجيش.
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