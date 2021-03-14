ما سبب تغيير إعلان الحوار الخاص مع باسيل؟

يعقد رئيس التيار الوطني الحر اليوم الأحد الساعة الثامنة والنصف مساء حوارا خاصا وذلك في إطار المؤتمر السنوي في 14 آذار عبر شاشة الـotv وسيحاوره شباب ومسؤولون في شؤون تيارية وعدد من الإعلاميين حول الورقة السياسية للتيار الصادرة عن المؤتمر وحول الأوضاع الراهنة.

وكان من الملاحظ ان التيار أصدر اعلانا جديداً حول الحوار الخاص مع باسيل حيث نشر أسماء المشاركين في الشؤون التيارية وأسماء الإعلاميين الذين سيناقشونه في الورقة السياسية وهم سكارليت حداد وروزانا رمال وصفاء درويش، إضافة إلى الصحافي نقولا ناصيف الذي سيحاوره في المستجدات الراهنة.