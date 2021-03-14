سلسلة سرقات في منطقة عزمي بطرابلس

شهدت منطقة عزمي في طرابلس مساء أمس سلسلة من السرقات التي أصبحت منتشرة في الفترة الأخيرة.وبحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال، فقد شهد أحد المباني سرقة جميع مضخات المياه التابعة للشقق في المبنى، حيث استفاق الأهالي على انقطاع المياه في المبنى، حيث تبيّن أنّ جميع مضخات المياه مسروقة.وفي مبنى قريب منه، تمكن السارقون من اقتلاع البوابة الحديدية الرئيسية وسرقتها.وفي مبنى تجاري أيضاً قريب تمكّن السارقون من سرقة عدة "كومبرسورات" لمكيفات هواء كانت موضوعة خارج المبنى.هذا وشهدت الشوارع أيضاً سرقة لأغطية المجارير الحديدية وأقنية تصريف المياه.