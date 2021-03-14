اقفال كامل مبنى صندوق الضمان في طريق المطار

صدر عن مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيان جاء فيه: "عطفاً البيان الصادر بتاريخ ١٣ آذار ٢٠٢١ حول اقفال مكتب طريق المطار بعدما تبين اصابة عدد من المستخدمين بفيروس كورونا،وحيث ان مصلحة المستشفيات تقع في مبنى مكتب طريق المطار، ونظرا للاختلاط الحاصل بين المستخدمين،وحيث تبين ايضا اصابة عدد من المستخدمين في مكتب بيروت بفيروس كورونا،وبناء على توصيات اللجنة المكلفة بمتابعة وتتبع انتشار وباء كورونا في مديريات ومكاتب الصندوق،قرر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي اقفال كامل مبنى طريق المطار بما فيه مصلحة المستشفيات ومكتب بيروت اعتبارا من صباح يوم الاثنين ١٥ اذار ٢٠٢١ ،على ان يستأنف العمل صباح يوم الخميس ١٨ آذار ٢٠٢١، على ضوء نتائج الفحوصات التي سوف تجرى لباقي المستخدمين.وحيث ان الاصابات المذكورة جائت بعد اعادة العمل في مكاتب الصندوق بشكل كامل اعتبارا من ٨ اذار ٢٠٢١،ومن اجل تفادي الكارثة الصحية التي بدات تظهر معالمها من خلال ازدياد عدد الاصابات بين مستخدمي الصندوق نتيجة تواجد اعداد كبيرة من المراجعين في مكاتب ومديريات الصندوق لدفع الاشتراكات وتقديم المعاملات الصحية وقبضها وموافقات الاستشفاء وتعويضات نهاية الخدمة، وقد لوحظ تزايدها بشكل كبير في الايام الاخيرة نتيجة الاوضاع الاقتصادية الضاغطة وحاجة المضمونين لقبض مستحقاتهم.ومنعا من اقفال المزيد من المكاتب والمديريات وتعطيل مصالح المضمونين واصحاب العمل ،لذلك يطلب مدير عام الصندوق من معالي وزير الصحة واللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة موضوع التدابير والاجراءات الوقائية واللجنة الوطنية لادارة ملف لقاح كورونا بالاسراع بتحديد موعد اعطاء اللقاح للعاملين في الصندوق اسوة بباقي القطاع الاستشفائي".