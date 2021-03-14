لبنان

حظر تطبيق "كلوب هاوس" هل يطال لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-03-2021 | 12:51
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قررت سلطنة عُمان حظر تطبيق "كلوب هاوس" لأنه بدأ يشكّل نوعا من الحساسيات والتوترات المجتمعية بسبب بعض النقاشات السياسية التي تحصل على هذه المنصّة. 

وعلم الموقع أن دولاً عربية اخرى تتجه ايضاً الى قرار حظر التطبيق للاسباب نفسها. 

وتساءلت مصادر هل سيشمل هذا القرار لبنان لا سيما بعد الإقبال الكبير من قبل الناشطين عليه أم ستترك هذه المسألة ضمن إطار حرية التعبير؟
المصدر: خاص "لبنان 24"

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