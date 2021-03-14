معروفون بالأسماء والإنتماء وسيتم فضحهم

تعقيباً على التجاوزات والإشكالات التي حصلت طيلة الأسبوع الماضي على الطرقات وفي الساحات أثناء الإحتجاجات الشعبية وخاصةً مساء أمس في ساحة الشهداء، أكدت مصادر في "الثورة" أنه وبعد تقلُص حجم المحتجين وإنكفاء المجموعات الحزبية من الشارع، ظهرت وبشكل واضح "الطوابير الخامسة" التي كانت تفتعل الشغب وأعمال التخريب من أجل إفشال التحركات الشعبية، وأصبحت معروفة من قِبل الثوار بالأسماء والوجوه ولأي أجهزة تعمل، ولأي غاية، وهي كانت تنتقل من ساحةٍ الى أخرى لإفشال التحركات بأمرٍ من محركيها ، لذا فإن "الثوار" سيكونون بالمرصاد لهذه الزمرة من اليوم فصاعداً بحسب المصادر.