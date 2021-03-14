قطع طريق عام شحور صريفا احتجاجا على الاوضاع

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن عددا من الشبان قطع طريق عام شحور وصريفا في قضاء صور، بالجرارات الزراعية والسيارات، احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.

وحضرت عناصر من القوى الامنية الى المكان لفتح الطريق، إلا أن المحتجين رفضوا طلبهم ولكن بعد مفاوضات معهم فتح مسرب واحد إفساحا في المجال أمام الاهالي لتسيير أمورهم.