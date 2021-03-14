جثة في صريفا - صور

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنه تم العثور على ح.ج.أ البالغ من العمر 80 عاماً من بلدة صريفا في قضاء صور، جثة داخل منزله في البلدة، ولم تعرف أسباب الوفاة.

وحضرت دورية من فصيلة جويا، وباشرت التحقيق كما حضرت الأدلة الجنائية والمخابرات و أمن الدولة.