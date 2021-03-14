لبنان

جريح بحادث سير في ببنين (صور)

Lebanon 24
14-03-2021 | 13:22
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أصيب شخص بجروح  ورضوض، إثر حادث سير وقع في بلدة ببنين في عكّار، وقد تم نقله عبر الصليب الاحمر اللبناني إلى مركز "اليوسف الإستشفائي" في حلبا.
 
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