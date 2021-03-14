لبنان

كيف تلقف الافرقاء السياسيون كلام باسيل؟

Lebanon 24
14-03-2021 | 13:19
A-
A+
Doc-P-802934-637513265575880840.jpg
Doc-P-802934-637513265575880840.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والذي تكلم خلاله عن رؤية تياره وخططه للواقعين السياسي والاقتصادي، توالت الردود من مختلف الجهات السياسية، ليأتي ابرزها على الشكل التالي:
 
مصطفى علوش
غرّد النائب مصطفى علوش عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "عزيزي ولي العهد سمعتك للنهاية وبرنامجك الطموح مع كونه تكرار طبق الاصل لبرامج الجميع لن اسألك لما لم تطبقه خلال وجودك في الحكم ومع ذلك فافسح المجال لحكومة تحمل البرامج ذاتها حتى وان لم تكن فيها اما عن اتهام آخرين بتبعية الخارج فحبذا لو تسميهم بالاسماء بدل تجهيلهم".
 
أنيس ناصر
غرّد عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب أنيس نصار،عبرحسابه على "تويتر"، كاتبًا: "استمعنا للمعلقة الشعرية للوزير باسيل.تطالبون بالكثير ولكن نسيتم انكم السلطة وتتصرفون كمعارضة".

وأضاف، "املنا ان تتكلل حركتكم الاعتراضية بالنجاح وان تحصلوا على اكبر تكتل نيابي ووزاري وتطيحوا بالسلطة الحاكمة الفاسدة وتحقيق حلم الشعب الاكبر بانتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية.
 
مي شدياق
غردت الوزيرة السابقة مي شدياق عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "لا مؤاخذة!
إنما في هذا النهار السامي المعاني،
block لكل من لم يفهم ما كتبت وحاول ان يتفلسف،من اي جهة كان!
استيقظوا واخرجوا من الزواريب الضيقة!
راح البلد،ضاعت التضحيات وكثر لا يزالون غارقين في 
السطحية!
في اليوم الذي نتذكر فيه تضحيات شهداء ١٤آذار أرفض اضاعة وقتي بهواة الانحدار".
 
الفرد رياشي
علق الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الفرد رياشي على ما صرح به رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، عن أن الفدرالية ممكن ان تتسبب بالفرز السكاني والتقسيم، بالقول: "غاب عن الأستاذ باسيل أن النظام الفدرالي- إلاتحادي يمنع التقسيم الذي كاد يتسبب به النظام المركزي ألبالي وكان من اخر تجارب هذا النظام "المركزي"  في حرب التحرير والتي انتهت بمأساة تجاه الشرفاء من أبطال الجيش اللبناني في 13 تشرين الأول من العام 1990."

وأشار الى ان "تساؤلات باسيل لا تمت للواقع التعددي بصلة حيث يتبين لنا أنه بحاجة للكثير من التثقيف السياسي ليتمكن من وضع الروئا.

وأعرب رياشي عن ثقته بقواعد التيار قائلًا :" نحث هذه القواعد كما الكوادر على التغيير ذلك أن هنالك العديد من الالهامات التي تتمتع بالرؤية والثقافة السياسية من امثال الدكتور ناجي حايك حيث يمكن أن يمثلوا التيار خير تمثيل".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2021-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:19 | 2021-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:36 | 2021-03-14
17:37 | 2021-03-14
17:29 | 2021-03-14
17:10 | 2021-03-14
16:38 | 2021-03-14
16:37 | 2021-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website