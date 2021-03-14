كيف تلقف الافرقاء السياسيون كلام باسيل؟

عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والذي تكلم خلاله عن رؤية تياره وخططه للواقعين السياسي والاقتصادي، توالت الردود من مختلف الجهات السياسية، ليأتي ابرزها على الشكل التالي:

مصطفى علوش

غرّد النائب مصطفى علوش عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "عزيزي ولي العهد سمعتك للنهاية وبرنامجك الطموح مع كونه تكرار طبق الاصل لبرامج الجميع لن اسألك لما لم تطبقه خلال وجودك في الحكم ومع ذلك فافسح المجال لحكومة تحمل البرامج ذاتها حتى وان لم تكن فيها اما عن اتهام آخرين بتبعية الخارج فحبذا لو تسميهم بالاسماء بدل تجهيلهم".

أنيس ناصر





وأضاف، "املنا ان تتكلل حركتكم الاعتراضية بالنجاح وان تحصلوا على اكبر تكتل نيابي ووزاري وتطيحوا بالسلطة الحاكمة الفاسدة وتحقيق حلم الشعب الاكبر بانتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية. غرّد عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب أنيس نصار،عبرحسابه على "تويتر"، كاتبًا: "استمعنا للمعلقة الشعرية للوزير باسيل.تطالبون بالكثير ولكن نسيتم انكم السلطة وتتصرفون كمعارضة".وأضاف، "املنا ان تتكلل حركتكم الاعتراضية بالنجاح وان تحصلوا على اكبر تكتل نيابي ووزاري وتطيحوا بالسلطة الحاكمة الفاسدة وتحقيق حلم الشعب الاكبر بانتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية.

مي شدياق

غردت الوزيرة السابقة مي شدياق عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "لا مؤاخذة!

إنما في هذا النهار السامي المعاني،

block لكل من لم يفهم ما كتبت وحاول ان يتفلسف،من اي جهة كان!

استيقظوا واخرجوا من الزواريب الضيقة!

راح البلد،ضاعت التضحيات وكثر لا يزالون غارقين في

السطحية!

في اليوم الذي نتذكر فيه تضحيات شهداء ١٤آذار أرفض اضاعة وقتي بهواة الانحدار".

الفرد رياشي

علق الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الفرد رياشي على ما صرح به رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، عن أن الفدرالية ممكن ان تتسبب بالفرز السكاني والتقسيم، بالقول: "غاب عن الأستاذ باسيل أن النظام الفدرالي- إلاتحادي يمنع التقسيم الذي كاد يتسبب به النظام المركزي ألبالي وكان من اخر تجارب هذا النظام "المركزي" في حرب التحرير والتي انتهت بمأساة تجاه الشرفاء من أبطال الجيش اللبناني في 13 تشرين الأول من العام 1990."



وأشار الى ان "تساؤلات باسيل لا تمت للواقع التعددي بصلة حيث يتبين لنا أنه بحاجة للكثير من التثقيف السياسي ليتمكن من وضع الروئا.



وأعرب رياشي عن ثقته بقواعد التيار قائلًا :" نحث هذه القواعد كما الكوادر على التغيير ذلك أن هنالك العديد من الالهامات التي تتمتع بالرؤية والثقافة السياسية من امثال الدكتور ناجي حايك حيث يمكن أن يمثلوا التيار خير تمثيل".