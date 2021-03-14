الأمطار عائدة قريباً.. لبنان على موعد مع منخفض جوي جديد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، وارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية مع احتمال تساقط أمطار في المناطق الداخلية ورياح ناشطة في المناطق الشمالية كما يتكون الضباب على المرتفعات مساء.

وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الاربعاء حيث يتأثر تدريجا بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر. معدل درجات الحرارة لشهر أذار يتراوح بين 13 و 22 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا يتحول ظهرا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ودون تعديل على الساحل.

الإثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، وارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية مع احتمال تساقط امطار في المناطق الداخلية ورياح ناشطة في المناطق الشمالية كما يتكون الضباب على المرتفعات مساء.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ودون تعديل يذكر في المناطق الساحلية ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.