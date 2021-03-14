لبنان

الأمطار عائدة قريباً.. لبنان على موعد مع منخفض جوي جديد

Lebanon 24
14-03-2021 | 14:03
A-
A+
Doc-P-802939-637513276898107192.jpg
Doc-P-802939-637513276898107192.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، وارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية مع احتمال تساقط أمطار في المناطق الداخلية ورياح ناشطة في المناطق الشمالية كما يتكون الضباب على المرتفعات مساء.
وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الاربعاء حيث يتأثر تدريجا بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر. معدل درجات الحرارة لشهر أذار يتراوح بين 13 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا يتحول ظهرا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ودون تعديل على الساحل.
 
الإثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، وارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية مع احتمال تساقط امطار في المناطق الداخلية ورياح ناشطة في المناطق الشمالية كما يتكون الضباب على المرتفعات مساء.
 
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ودون تعديل يذكر في المناطق الساحلية ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
 
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا يتحول مساء الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية ودون تعديل في المناطق الداخلية ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات. تتساقط امطار ليل الاربعاء/ صباح الخميس مع اقتراب المنخفض الجوي.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل 10 الى 22 درجة، فوق الجبال من 3 الى 18 درجة، في الداخل من 3 الى 21 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س .

- الانقشاع: جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 70 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

- حرارة سطح الماء: 20 درجة.

- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,49 .
- ساعة غروب الشمس: 17,45.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2021-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:19 | 2021-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:36 | 2021-03-14
17:37 | 2021-03-14
17:29 | 2021-03-14
17:10 | 2021-03-14
16:38 | 2021-03-14
16:37 | 2021-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website