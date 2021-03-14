بعد وفاة 3 مرضى في العناية الفائقة لكورونا... هذا ما أعلنته مستشفى سيدة زغرتا

أوضحت ادارة مستشفى سيدة زغرتا، بعد وفاة ثلاث مرضى فجر الأحد في قسم العناية الفائقة لمرضى كورونا وبأوقات متفاوتة، وبعد الأخبار التي تناولتها بعض وسائل الاعلام، أن التيار الكهربائي لم ينقطع عن المستشفى أبدا والأوكسيجين لم ينقطع عن المرضى وكانت مصادر الطوارئ البديلة جاهزة.ولفتت إدارة المستشفى في بيان الى أن قسم العناية الفائقة مجهز بمصدر ثالث في حال الطوارئ القصوى، مشيرةً الى أن وفداً من وزارة الصحة قام على الفور بزيارة المستشفى وكشف على ملفات المرضى وعلى وضع الأوكسيجن في المستشفى.وأكّدت أنها ستترك لوزارة الصحة شرح ما جرى ومتابعة الموضوع .