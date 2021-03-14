لبنان

الحريري في ذكرى 14 آذار: لن تتمكن من محوها السياسات العبثية

Lebanon 24
14-03-2021 | 13:29
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غرّد الرئيس المكلّف سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "شهادة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه صنعت ١٤ آذار. انتفاضة استثنائية في تاريخ لبنان عمدّها قادة رأي وسياسة بدمائهم وتضحياتهم، ففتحت ابواب المنافي والسجون ورفعت سيف الوصاية عن الدولة وكسرت حواجز الولاءات الطائفية والمناطقية لتعيد الاعتبار للوحدة الوطنية ومفاهيم العيش المشترك والولاء للبنان".
وأضاف "١٤ آذار مشروع وطن وتحرر ومصالحة، زرع في وجدان اللبنانيين مشهدية شعبية وسياسية وحضارية لن تتمكن من محوها ارتدادات المتغيرات الاقليمية ولا السياسات العبثية التي تعمل على العودة بلبنان الى زمن الاستنفارات الطائفية".


وتابع "تحية في هذا اليوم لكل من شارك في احيائه وتنظيمه ولشعب لبنان من كل المناطق الذي أشعل قلب بيروت بنبض الحرية والسيادة والاستقلال والوفاء العظيم لدم الرئيس الشهيد رفيق الحريري والشهداء الذين سقطوا على درب هذا اليوم التاريخي".
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