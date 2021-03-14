الجميّل في ذكرى 14 آذار: لا للتنازل عن السيادة او المحاسبة

غرّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "14 آذار ذاك اليوم الأساسي في مسيرتنا النضالية من أجل السيادة".وأضاف: "العبرة بعد ١٦ سنة أن الاستقلال تحقق في حين غابت المحاسبة وتأجلت الاصلاحات فعدنا ووقعنا في المحظور".وختم: "إكراما لبيار وانطوان وعهدا للأجيال المقبلة، لا تنازل عن سيادة او محاسبة، فلا قيمة للاولى دون الثانية وبالعكس".وأرفق التغريدة بوسم #ثابتون.