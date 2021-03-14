هاشم: طلب السلفة للكهرباء ليس انجازاً

طلب السلفة للكهرباء كي لا نصل للعتمة ليس انجازا عظيما لاي فريق اذا تحقق وايا كانت قيمتها لان من يدفع الثمن هم اللبنانيون ،
لان كل دولار يصرف اليوم من جيب المودعين فاموال مصرف لبنان هي ودائع الناس وفي كل الاحوال وكيفما صارت الامور اللبنانيون هم الخاسرون
— النائب الدكتور قاسم هاشم (@kassemhashem1) March 14, 2021
طلب السلفة للكهرباء كي لا نصل للعتمة ليس انجازا عظيما لاي فريق اذا تحقق وايا كانت قيمتها لان من يدفع الثمن هم اللبنانيون ،
لان كل دولار يصرف اليوم من جيب المودعين فاموال مصرف لبنان هي ودائع الناس وفي كل الاحوال وكيفما صارت الامور اللبنانيون هم الخاسرون