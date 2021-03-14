هاشم: طلب السلفة للكهرباء ليس انجازاً

غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم عبر حسابه على "تويتر": "طلب السلفة للكهرباء كي لا نصل للعتمة، ليس انجازا عظيما لاي فريق اذا تحقق وأيا كانت قيمتها، لان من يدفع الثمن هم اللبنانيون، لان كل دولار يصرف اليوم من جيب المودعين، فأموال مصرف لبنان هي ودائع الناس وفي كل الاحوال وكيفما صارت الامور اللبنانيون هم الخاسرون".

طلب السلفة للكهرباء كي لا نصل للعتمة ليس انجازا عظيما لاي فريق اذا تحقق وايا كانت قيمتها لان من يدفع الثمن هم اللبنانيون ،

لان كل دولار يصرف اليوم من جيب المودعين فاموال مصرف لبنان هي ودائع الناس وفي كل الاحوال وكيفما صارت الامور اللبنانيون هم الخاسرون — النائب الدكتور قاسم هاشم (@kassemhashem1) March 14, 2021

